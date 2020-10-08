أخبار عاجلة

طريقة عمل لحمة بالعجين بحشوات مختلفة -
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا -
جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها -
"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى -
شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3" -
ضبط 6 وتسليمها لـ"الذبح".. حملة تصادر الإبل السائبة بـ"جنوب مكة" -
قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب -
وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي -
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية -
جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي يُطلق برنامج التدريب الجامعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في "تحدي نيوم" في مساري الطاقة والترفيه

Print
جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في "تحدي نيوم" في مساري الطاقة والترفيه جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في "تحدي نيوم" في مساري الطاقة والترفيه
إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات

جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في

تأهلت جامعة جدة للمرحلة النهائية في مسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مساري "الطاقة" و"الترفيه"، ضمن خمس جامعات متأهلة من بين 39 جامعة سعودية.

ويأتي هذا التحدي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، التي ستعقد في 21 أكتوبر الحالي، علاوة على أن "تحدي نيوم" يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لتعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية وبناء قدرات وطنية لابتكار حلول فريدة من نوعها والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن المنافسة تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات لإيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم (تحدي الطاقة- تحدي الترفيه- تحدي النقل).جامعة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

وضع الكمامة إلزامي في كل مكان.. ألمانيا تشدد إجراءات الوقاية من كورونا

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

"الصحة": نصائح بتأجيل العمرة وزيارة الحرم لفئات من المرضى

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شاهد.. جولة لـ"بلدي جدة" تشهد تفاعلًا مع مطالب سكان "روابي3"

شبكة عيون الإخبارية