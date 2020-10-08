لليوم الثالث على التوالي.. إصابات كورونا في روسيا فوق الـ11 ألفًا

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سجلت 191 حالة وفاة جديدة.. وعدد المتعافين يتخطى المليون

أعلنت السلطات الصحية الروسية لليوم الثالث على التوالي، تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، رصد 11493 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 11115 إصابة أمس الأربعاء و11615 إصابة الثلاثاء.

وبحسب "روسيا اليوم"، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 191 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 202 وفاة أمس.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعًا بـ0.9% خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبح 1260112 إصابة مؤكدة منها 22056 حالة وفاة، و235727 حالة نشطة (مما يمثل زيادة بـ4248 حالة نشطة منذ أمس).

وتَماثل 7054 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1002329 شخصًا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 49.1 فحصًا مختبريًّا لتشخيص الإصابات بكورونا، 439 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا فيروس كورونا الجديد