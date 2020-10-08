جامعة جدة تتأهل للمرحلة النهائية في "تحدي نيوم" في مساري الطاقة والترفيه

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إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات

تأهلت جامعة جدة للمرحلة النهائية في مسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مساري "الطاقة" و"الترفيه"، ضمن خمس جامعات متأهلة من بين 39 جامعة سعودية.

ويأتي هذا التحدي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، التي ستعقد في 21 أكتوبر الحالي، علاوة على أن "تحدي نيوم" يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 لتعزيز المجالات الابتكارية والإبداعية وبناء قدرات وطنية لابتكار حلول فريدة من نوعها والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن المنافسة تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المخصصة للطلاب والطالبات لإيجاد حلول ابتكارية تسهم في التغلب على عدد من التحديات في نيوم (تحدي الطاقة- تحدي الترفيه- تحدي النقل).جامعة جدة