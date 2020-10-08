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أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة

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أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة
الأرصاد: حالة تتواصل لـ9 مساءً وتؤدي إلى تدن للرؤية

أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جازان ومحافظات صبيا، أبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، وفرسان، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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