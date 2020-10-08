أكثر من 225 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في عسير

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تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة إنتشار العدوى وتفشيها

استقبل مركز "تأكد" في مدينة أبها أكثر من 225 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.



وخصصت وزارة الصحة مراكز "تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".



وتوجد مراكز تأكد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.