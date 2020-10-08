استخراج "2 جنيه" من مريء طفلة في قنا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي:

نجح الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة جنوب الوادي ومستشفى قنا الجامعي، في استخراج عملتين معدنيتين من مريء طفلة، عن طريق المنظار.

قال الدكتور "الجبلاوي" إن الطفلة تُدعى جنى محمود فؤاد، عمرها 6 أعوام، من محافظة الأقصر، واستقبلها المستشفى الجامعي وهي تعاني من صعوبة شديدة في البلع، وعائلتها تزعم بلعها عملة معدنية واحدة، فتم إجراء الأشعة والتحاليل لها، والتي أوضحت أن هناك عملتين معدنيتين في المريء "2 جنيه"، جرى استخراجهما عن طريق المنظار بطريقة متتالية.

وأوضح أن حالة الطفلة مستقرة وتقرر خروجها من المستشفى بعد استخراج العملتين مباشرة بالأمس.