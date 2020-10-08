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"التعليم المستمر بمكة" تعلن وصول المخصص المالي للمكلفين خلال فترة التهيئة والاستعداد

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"التعليم المستمر بمكة" تعلن وصول المخصص المالي للمكلفين خلال فترة التهيئة والاستعداد "التعليم المستمر بمكة" تعلن وصول المخصص المالي للمكلفين خلال فترة التهيئة والاستعداد
أشارت إلى أن الصرف لحسابات المستفيدين سيتم خلال الأسبوع المقبل

أعلنت إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة وصول الشيك المالي الخاص بالعاملين في الهيئة الإدارية المكلفة بالعمل في فترة التهيئة والاستعداد والتسجيل من بداية العام الدراسي من يوم ١١-١-١٤٤١ إلى ٢٢-١-١٤٤٢. كما أكدت أن الصرف لحسابات المستفيدين سيتم خلال الأسبوع القادم.

وقد كشفت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر، عن آلية العمل بمدارس التعليم المستمر (الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ)، وذلك بتنفيذ الدراسة عن بُعد في جميع تعليم الكبار في المراحل الدراسية للبنين، والمرحلة الابتدائية للبنات، ومدارس السجون.

ونوهت وزارة التعليم بإيقاف تكليف الهيئة التعليمية والإدارية لهذا الفصل استثناء. وتتولى إدارة التعليم ممثلة بإدارة قسم تعليم الكبار (بنين - بنات) تكليف لجان وفق الاحتياج الفعلي للقيام بجميع المهام المتعلقة بالعملية التعليمية في مدارس تعليم الكبار (بنين– بنات)، متضمنة لجان الاختبارات للفصل الدراسي الأول، وتُعامَل ماليًّا وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، على أن يكون اختبار الفصل الدراسي الأول حضوريًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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