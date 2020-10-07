بالفيديو.. سائق متهور كاد أن يتسبب بكارثة في بطولة العالم

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انتقاماً من منافسه

أقدم السائق الإيطالي لوكا كوربيري أثناء بطولة العالم إلى الانتقام من منافسه برميه في الجناح الأمامي لسياراته معرضاً حياة المتسابقين للخطر.

وقع الإشكال في بطولة العالم "FIA KZ" للكارتينغ في إيطاليا بين سائقين على خلفية استبعاد السائق الإيطالي لوكا كوربيري من السباق بسبب مخالفة.

ولم ينته السائق الإيطالي البالغ 23 عاماً بل انتظر الفرصة عند توقف السيارات للصيانة، قبل أن يفاجئ منافسه بمهاجمته والارتماء عليه، وتوجيه ضربة له، قبل تدخل بقية السائقين.

وكان كوربيري ضحية لحادث في اللفة رقم 25، بعد أن اصطدم به مواطنه باولو إبوليتو، وتسبب في خروجه المبكر من الدورة، لتلف سيارته بشكل شبه كامل، مما تسبب في غضبه بشكل غير مبرر.

ويواجه السائق الإيطالي عقوبات ثقيلة، قد تصل لحرمانه من المشاركة في المسابقات مجدداً، وإلغاء رخصته لقيادة هذا النوع من السيارات، رغم اعتذاره عقب انتهاء المنافسة.