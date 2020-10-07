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"الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية

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"الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية "الاستثمارات العامة" يجري محادثات لشراء حصة في متاجر "لولو" العالمية

قال مصدران مطلعان إن ”صندوق الثروة السيادي السعودي، (صندوق الاستثمارات العامة) يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية لسلاسل متاجر التجزئة“.

وأضاف المصدران بحسب رويترز إن ”المحادثات تجري مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي الذي أسس اللولو ومقرها الإمارات، وهي إحدى أكبر السلاسل في منطقة الخليج.

وأفاد أحد المصدرين بأن ”المناقشات بين الصندوق واللولو بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع“.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ إذ إن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستقود إلى عملية نهائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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