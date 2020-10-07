جامعة الزقازيق تفوز بـ5 جوائز تشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

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الشرقية - فاطمة الديب:

فازت جامعة الزقازيق بـ 5 جوائز تشجيعية في مجالات العلوم، بالإضافة إلى احتلالها الترتيب الثاني بين الجامعات الحكومية من حيث عدد الجوائز، وفقًا لنتائج جوائز الدولة لعام 2019 التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي، والتي ضمت جوائز الدولة "التقديرية - التشجيعية - النيل - التفوق".

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إن الدكتورة ريهام زكريا مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة، فازت بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم "تخصص العلوم البيولوجية".

وأضاف، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الجامعة فازت بـ 4 جوائز في مجال العلوم الزراعية، وذلك بفوز أربعة أساتذة من كلية الطب البيطري بالجامعة، وهم الدكتورة ياسمينا محمد عبدالحليم الغزالي، الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتور مصطفى شكري مرسي عطا الله، الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتورة ميادة رجب فرج عوض الله، المدرس بالكلية، والدكتور أيمن عبدالعزيز سويلم، المدرس بالكلية.

وتضم جوائز الدولة التشجيعية 40 جائزة، منها 11 في مجال العلوم الأساسية، و3 جوائز لفروع العلوم الأساسية في مجالات "الرياضيات - الفيزيقا - الجيولوجيا"، و3 جوائز للعلوم الكيميائية، و3 جوائز للعلوم البيولوجية، وجائزتين للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية، بالإضافة إلى 10 جوائز في مجال العلوم الزراعية، بحيث تخصص 8 جوائز في مختلف فروع العلوم الزراعية وجائزتين في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الزراعية، و9 جوائز في مجالات العلوم الطبية، منها 7 جوائز في مختلف فروع العلوم الطبية، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الطبية.

في سياق متصل، فاز الدكتور إسلام سعد الدين، الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا بجامعة الزقازيق، بجائزة "شومان" للباحثين العرب في العلوم الأساسية.