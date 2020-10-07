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بعد الموافقة على إعادة فتحها.. شروط وأوراق ترخيص مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر

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بعد الموافقة على إعادة فتحها.. شروط وأوراق ترخيص مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر بعد الموافقة على إعادة فتحها.. شروط وأوراق ترخيص مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر

مصراوي Masrawy

04:14 م الأربعاء 07 أكتوبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

وافق الأزهر الشريف على عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، شرط اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وينشر مصراوي الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وهي كالتالي:

- الحصول على طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف (من المنطقة الأزهرية أو من على بوابة الأزهر).

-إفادة من مديرية الأوقاف التابع لها عنوان المكتب تفيد بعدم تابعية هذا المكتب لوزارة الأوقاف، أن يكون المكتب موجودًا بالفعل ويكون التحفيظ فيه قائمًا عند المعاينة.

-أن لا يقل المكتب عن حُجرتين متوسطتين مؤسستين بالأساس المطلوب مراعيا فيهما الجوانب الصحية والبيئية - تقديم كشف مدون فيه أسماءُ الطلاب المقيدين بالمكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشر طالبًا، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس سنوات وأقل من عشرين سنةً.

-تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة لصاحبِ المكتب، تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.

-تقديم صورتين شخصيتين حديثتين للمحفظ، تقديم عقد بيع أو إيجار لمقر المكتب.

- تقديم إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.

  • يتم تقديم المستندات السابقة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة، وفي حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان في القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبة.
  • إعادة فتح مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر
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