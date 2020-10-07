بعد الموافقة على إعادة فتحها.. شروط وأوراق ترخيص مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

وافق الأزهر الشريف على عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، شرط اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وينشر مصراوي الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وهي كالتالي:

- الحصول على طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف (من المنطقة الأزهرية أو من على بوابة الأزهر).

-إفادة من مديرية الأوقاف التابع لها عنوان المكتب تفيد بعدم تابعية هذا المكتب لوزارة الأوقاف، أن يكون المكتب موجودًا بالفعل ويكون التحفيظ فيه قائمًا عند المعاينة.

-أن لا يقل المكتب عن حُجرتين متوسطتين مؤسستين بالأساس المطلوب مراعيا فيهما الجوانب الصحية والبيئية - تقديم كشف مدون فيه أسماءُ الطلاب المقيدين بالمكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشر طالبًا، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس سنوات وأقل من عشرين سنةً.

-تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة لصاحبِ المكتب، تقديم صورتينِ ضوئيتينِ من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.

-تقديم صورتين شخصيتين حديثتين للمحفظ، تقديم عقد بيع أو إيجار لمقر المكتب.

- تقديم إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار.