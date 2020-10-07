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بالأسماء.. "القوى العاملة": تحويل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 310 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إن المستحقات بلغت 566 ألفاً و 769 دولاراً، أي ما يعادل 8 ملايين و 983 ألفاً و296 جنيها مصريا تقريبا، وذلك قيمة القائمة القائمة الثانية عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين :

1 (1)3 (2)6 (1)7 (1)8 (2)9 (1)5 (1)4 (1)

مصراوي Masrawy

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