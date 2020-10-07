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شاهد.. "بيئة شقراء" تنفذ جولات على عدد من المزارع والصيدليات البيطرية

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للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المبيدات.. وتفعيل الأعمال الرقابية

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تُواصل الفِرَق الميدانية بقسم الخدمات الزراعية وقسم المنشآت البيطرية، في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، جولاتها الميدانية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية، وتطبيق الأنظمة على الصيدليات البيطرية.

وشملت جولات قسم الخدمات عددًا من المزارع، لأخذ عينات عشوائية من المنتجات في محافظة شقراء ومراكزها، لإرسالها إلى مختبر الوزارة؛ للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المبيدات.

وتأتي هذه الجولات من حرص الوزارة على تفعيل دور الأعمال الرقابية على المحاصيل الزراعية لحماية المستهلك والحد من الاستخدام المفرط العشوائي للمبيدات الزراعية التي لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة، تماشيا مع رؤية 2030.

وقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء -ممثلًا في قسم المنشآت البيطرية- بجولات ميدانية على الصيدليات البيطرية بالمحافظة، تستهدف التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل الصيدليات البيطرية.

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شاهد..

شاهد..

وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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