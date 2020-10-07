أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

Print
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة "صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة
لخفض الإحالات للمستشفيات.. أخصائيون واستشاريون مُعَيّنون حديثًا في طب الأسرة

شرعت الشؤون الصحية بالطائف، في دعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة؛ حيث تم توجيه جميع الأطباء من مقيمين وأخصائيين واستشاريين في طب الأسرة المعينين حديثًا، للمراكز الصحية؛ دعمًا لزملائهم من نفس التخصص الموجودين بمركز الرعاية الصحية الأولية.

وتستهدف المبادرة عيادة طب الأسرة للإسهام بأثر كبير في خفض الإحالات للمستشفيات لمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل العبء على المستفيدين من الخدمة وتجويده، كما سيتم تفعيل العديد من العيادات الاستشارية والتخصصية.

وجاءت هذه المبادرة بعد إعادة ارتباط المراكز الصحية بإدارة الصحة العامة حديثًا؛ بغرض التركيز على نوعيه الخدمة التي تقدّمها المراكز الصحية، وترتكز على الجانب الوقائي بشكل كبير جدًّا والعلاجي كذلك.

يُذكر أنه منذ عملية الربط بالصحة العامة؛ تم إعداد الخطط المستقبلية التي تتواءم مع الخدمات الصحية والعديد من المشاريع والمبادرات التي سيلمسها المراجع قريبًا.الشؤون الصحية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية