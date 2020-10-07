"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

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التويجري: الوجبات تخضع لمراحل عدة قبل وصولها إلى المستفيد

وزعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع خلال الفترة من 1 / 9 / 2020 حتى 06 / 10 / 2020 ما يزيد على 6012 وجبة؛ استفادت منها "935" أسرة في أحياء محافظة البدائع والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري؛ أن الجمعية تستهدف الفئات المستفيدة من الأسر وسد احتياجاتها، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لمراحل عدة قبل وصولها إلى المستفيد؛ منها: مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها في أوانٍ مخصّصة لها، ثم وضعها بالبرّادات المخصّصة للجمعية، ونقلها للمستفيدين بوساطة السيارات المبرّدة.جمعية حفظ النعمة