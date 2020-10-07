أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً

Print
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً
العامري: توائم تطلعات القيادة والرؤية الطموحة للوصول إلى مجتمع حيوي

جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً

يدشّن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ يوم غد الخميس، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأضاف، أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب، بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية