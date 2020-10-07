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وزير الزراعة يبحث مع رئيس "الريف المصرى" دعم مشروع المليون ونصف المليون فدان

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وزير الزراعة يبحث مع رئيس "الريف المصرى" دعم مشروع المليون ونصف المليون فدان وزير الزراعة يبحث مع رئيس "الريف المصرى" دعم مشروع المليون ونصف المليون فدان

مصراوي Masrawy

12:20 ص الأربعاء 07 أكتوبر 2020

كتب - أحمد مسعد :

استقبل اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أمس الأول، بمقر الشركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وهنأ القصير، رئيس شركة الريف المصرى الجديد بتولي المسئولية، كما اطلع على رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التى قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمى الذى ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد القصير خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل، بمختلف قطاعاتها وكياناتها التابعة، لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ولشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، الذى يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة التى تعوِّل عليها الكثير من أجل سد الفجوة الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وخلق مجتمعات ريفية عصرية جديدة.

وحرص وزير الزراعة على الاجتماع برؤساء القطاعات بالشركة، وأكد لهم ضرورة العمل يداً واحدة للنهوض بالشركة، والسعى لحل مشاكل المنتفعين بأراضى المشروع، وفق الرؤية والأهداف التى وضعتها القيادة الجديدة للشركة، والمتضمنة تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأراضى المشروع.

من جانبه، ثمَّن اللواء عمرو عبد الوهاب زيارة وزير الزراعة للشركة وحرصه على الإجتماع بقياداتها، مؤكداً تقديره وإمتنانه للدعم والمساندة التى ستوليها وزارة الزراعة من جانبها للمنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان الذين تواجههم العديد من المشكلات.

وأكد عزمه على تذليل الصعاب وتيسير الإجراءات للمنتفعين، وفتح آفاق جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة لخلق ريف مصرى جديد.

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