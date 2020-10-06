تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
-(1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
-(1188) في محافظة العاصمة عمّان. -(125) في محافظة الزرقاء.
-(119) في محافظة عجلون.
-(70) في محافظة جرش.
-(65) في محافظة البلقاء. -(89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.
-(65) في محافظة مأدبا.
-(53) في محافظة الكرك.
-(21) في محافظة العقبة.
-(11) في محافظة الطفيلة. -(11) في محافظة المفرق.
-(6) في محافظة معان. (1) في البترا.
-حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.
-وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.
-سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.
-سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
-تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.
إجراءات أخرى:
-في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).