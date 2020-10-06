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تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:
-(1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:
-(1188) في محافظة العاصمة عمّان. -(125) في محافظة الزرقاء.
-(119) في محافظة عجلون.
-(70) في محافظة جرش.
-(65) في محافظة البلقاء. -(89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.
-(65) في محافظة مأدبا.
-(53) في محافظة الكرك.
-(21) في محافظة العقبة.
-(11) في محافظة الطفيلة. -(11) في محافظة المفرق.
-(6) في محافظة معان. (1) في البترا.

-حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.
-وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.

-سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.

-سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
-تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.

إجراءات أخرى:

-في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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