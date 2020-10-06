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: نصر أكتوبر علمنا أن الأمة المصرية قادرة على فرض احترامها على الآخرين

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وشدد في كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 أن "الأطماع في لم تنته، وأن التهديدات إن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل".

وتابع أن "مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات".

وقال الرئيس المصري في كلمته إن "نصر حرب أكتوبر 1973 علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين".

واعتبر أن "حرب أكتوبر بعثت فى نفوس المصريين جميعا روحا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي، والقدرة على مواجهة الصعاب، وتحقيق الإنجازات".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح ، وضع أمس الاثنين، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وكذلك على قبر الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، والرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر.

يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.

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