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بالأسماء.. المرشحون لخوض انتخابات مجلس النواب بالسويس

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بالأسماء.. المرشحون لخوض انتخابات مجلس النواب بالسويس بالأسماء.. المرشحون لخوض انتخابات مجلس النواب بالسويس

مصراوي Masrawy

12:05 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

السويس– حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في محافظة السويس برئاسة المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية، القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمجلس النواب 2020.

وحصل موقع "مصراوي" على صورة من الكشف النهائي الذي جرى إعلانه صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة السويس، وضم 34 مرشحًا بينهم 5 عن أحزاب و29 مستقلين، بدائرة السويس التي تضم مقعدين للفردي ومقعدين للقائمة.

وأوضح مصدر قضائي باللجنة المشرفة على الانتخابات، أن المرشحين المذكورين لم يتقدم أي شخص بطعن يحول دون ترشحهم للانتخابات البرلمانية، وتابع أنه لم يجري استبعاد أي مرشح خلال فترة الطعون وبقيت أسماء المرشحين بنفس الترتيب في الكشوف النهائية.

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