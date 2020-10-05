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الصحة تعلن بدء حركة تكليف صيادلة دفعة 2018 و2019

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الصحة تعلن بدء حركة تكليف صيادلة دفعة 2018 و2019 الصحة تعلن بدء حركة تكليف صيادلة دفعة 2018 و2019

مصراوي Masrawy

08:56 م الإثنين 05 أكتوبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير ٢٠١٩، ودفعة 2019 دور أول وثان وفبراير ويناير 2020.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التكليف في إعلانها، أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإليكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الرابط "mhealth.cu.edu.eg"، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة، وإدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2020، على أن يكون استيفاء الرغبات خلال الفترة من أول ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2020.​5e4646d5-c49f-4583-9f7f-95f5c44dd7f2

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