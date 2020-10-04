فيتوريا: ركلات الترجيح هي ضربات حظ ..سنواصل عملنا من أجل كل الفرص القادمة

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أكد مدرب النصر روي فيتوريا أن مباراة أمس كانت صعبة على الفريقين، قائلاً:"قاتلنا وحاربنا وسنحت لنا فرص التسجيل لكن هذه هي كرة القدم، ركلات الترجيح هي ركلات الحظ قد تعمل وتقدم كل شيء لكن لا تحقق الفوز.

جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس الإيراني في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف فيتوريا: "أقدم التهنئة للاعبين على كل ما قدموه لم ننجح في الفوز لكن سنواصل عملنا من أجل كل الفرص القادمة، حيث شاهد الجميع النصر في البطولة كيف ظهر وماذا قدم، فريق جيد ولديه مجموعة مميزة نجحت في إثبات وجودها فخور بأداء اللاعبين وهم يستحقون التهنئة على كل ما قدموا.

وتابع: "فريقنا لديه الكثير من العناصر المميزة والواعدة وشباب لديهم القدرات العالية، فهم يحتاجون إلى وقت أكثر والتدريب وسنعمل من أجل وضع بصمة مختلفة، ونحن مستعدون دائمًا للحاضر والمستقبل، قدمنا مباريات جيدة جدًا في البطولة، صحيح أننا لم نحقق الفوز لكن ظهرنا في البطولة بشجاعة كبيرة ولاعبين واعدين بمستوى مميز وعالٍ، ونحن مستعدون للمتابعة على هذا المسار .

وأردف البرتغالي: "سنبدأ من الغد في التجهيز لهدفنا التالي، طريقة عملنا وفلسفتنا هي التجهيز لكل مباراة من أجل الفوز فقط وليس غيره، وهذا ما سنواصل العمل به.

وختم حديثه بالقول الآن نحن بحاجة إلى الراحة والتعافي، سيعاني اللاعبون بسبب الإصابات والإرهاق لأنهم بشر، لعبنا سبع مباريات في أسبوعين، وهذا صعب على أي فريق وأي لاعب، الإرهاق ليس بدنيًا فقط بل حتى ذهنيًا أقول ذلك لأنني أنا من يملك القرار.