أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

Print
بهدف التوسع في الرقعة الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي

بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

تتابع بلدية البديع بمحافظة الأفلاج استكمال مبادرة زراعة (500) شتلة بهدف التوسع في الرقعة الخضراء، والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي.

وضمن جهودها الذاتية قامت بلدية البديع باستكمال المبادرة بزراعة نحو 200 شتلة في الأماكن العامة والطرقات لتحسين المشهد الحضري، والتوسع في الرقعة الخضراء وفقًا لتعليم أمانة الرياض.

من جهته، أوضح رئيس البلدية، المهندس حسين بن مبارك السبيعي، أن تلك المبادرة "زراعة 500 شتلة" تأتي ضمن جهود البلدية الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة، وتوسيع الرقعة الخضراء للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي للمدينة.

بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

بالصور.. بلدية البديع في الأفلاج تستكمل مبادرة زراعة 500 شتلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة

تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة

آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين

شبكة عيون الإخبارية