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إنقاذ حياة مصابي حادث مروري متطوّر.. و"مستشفى ظلم" يعلن "الطوارئ"

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إنقاذ حياة مصابي حادث مروري متطوّر.. و"مستشفى ظلم" يعلن "الطوارئ" إنقاذ حياة مصابي حادث مروري متطوّر.. و"مستشفى ظلم" يعلن "الطوارئ"
الأطباء قرروا تحويل الحالات لمستشفيات الطائف

إنقاذ حياة مصابي حادث مروري متطوّر.. و

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ مساء أمس، عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري متطوّر بين شاحنتين ومركبة تستقلها عائلة على طريق الحجاز القديم (ظلم-عفيف).

مستشفى ظلم العام وفور تلقيه البلاغ، استدعى كل طواقمه الطبية ورفع من جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لموقع الحادث، فيما شاركت مستشفيات المويه والخرمة في عملية الدعم بإرسال فرق إسعافية إضافية لدعم مستشفى ظلم.

واستقبل مستشفى ظلم ست حالات منها حالتا وفاة، وأربع حالات إصابة ما بين المتوسطة والحرجة.

وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة بفضل الله تعالى في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.

وقرر أطباء مستشفى ظلم العام تحويل المصابين لمستشفيات محافظة الطائف.

ويقدم مستشفى ظُلم العام خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزًا وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة، منها: طريق الطائف-الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد (ظُلم-الخرمة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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