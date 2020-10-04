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"إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

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"إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي "إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي
تهدف لإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية

وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية، وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

من جهته قال فهد السيف إن المذكرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهما، مشيراً بأن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.

وأوضح أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز ومنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرزاق العوجان أن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق وجود أهداف مشتركة بين الطرفين وقدرة كل منهما على العمل مع الآخر، خصوصاً وأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها.

وأضاف الهوجان: "على ضوء ذلك التقت إرادة الطرفين على إبرام هذه المذكرة بينهما"، مبدياً تفاؤله بنجاح التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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