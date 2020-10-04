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جماهير النصر للاعبيها: "كنتم أبطالاً ونفتخر بكم وسنظل داعمين لكم"

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جماهير النصر للاعبيها: "كنتم أبطالاً ونفتخر بكم وسنظل داعمين لكم" جماهير النصر للاعبيها: "كنتم أبطالاً ونفتخر بكم وسنظل داعمين لكم"

جماهير النصر للاعبيها:

أعلنت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن رضاها ودعمها لما قدمه فريق كرة القدم بالنادي على الرغم من خروج الفريق مساء أمس من بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي.

ووجهت جماهير الفريق شكرها لإدارة النادي ممثلة في رئيسها صفوان السويكت والمشرف على الكرة عبدالرحمن الحلافي ومدرب الفريق فيتوريا واللاعبين.

وقالت الجماهير إن عمل الإدارة عمل مؤسسي ممتاز أسفر عن وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي وخروجه بركلات الحظ الترجيحية وأن الهدف قائم لجني البطولة في الموسم المقبل.

وقالت الجماهير إن الجميع في النادي فعل ما عليه وإن كرة القدم يوجد بها الفوز والخسارة وإنها دائمًا ستكون سندًا وداعمة لناديها وقت أحزانه قبل أفراحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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