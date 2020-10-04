"أنفوجرافيك": 5 جهات حكومية تضبط 804 منتجات مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة

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قامت بجولات رقابية على 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية بمختلف المناطق

أسفرت الجولات الرقابية التي استهدفت 75 مستودعًا للأجهزة المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة "المستويات" في جميع المناطق، والتي نفذتها خمس جهات حكومية، وهي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن ضبط خمسة مستودعات مخالفة.

وبيّنت الجولة الرقابية أنها استهدفت ست مدن رئيسة وهي كل من الدمام، والقصيم، والرياض، وجدة، وجازان، وخميس مشيط، ضبط من خلالها 804 منتجات مخالفة، من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة القديمة ذات النجوم.