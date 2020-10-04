أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "الخامري" يلتقي المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم

Print
بالفيديو.. "الخامري" يلتقي المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم .. "الخامري" يلتقي المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم
بتوجيهات الوزير "آل الشيخ"

بالفيديو..

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، اليوم الأحد، عددًا من ضيوف الرحمن من المعتمرين بالمواقيت؛ حيث تبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم خلال أدائهم مناسك العمرة بعد الفتح التدريجي.

يأتي لقاء مدير الفرع بضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات وحرص الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين بعد فتح العمرة تدريجيًّا؛ ليتمكّنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار المستجد.

وأشاد ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدين أنها متميزة وترتقي لتطلعات المعتمرين والزوار، مثمنين بخدمات الفرش ودورات المياه وتوسعة المساجد وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقضاء على جائحة كورونا العالمية، سائلين الله أن يجزي حكومة المملكة العربية على ما تقدم للإسلام والمسلمين من عناية ببيوت الله في الحرمين الشريفين والمواقيت المكانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

دراسة مبكرة تظهر نتائج واعدة للعلاج بمزيج من الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

مساء dmc - الصحة العالمية: قد نحصل على لقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام

شبكة عيون الإخبارية