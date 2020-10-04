"يوم رائع وغير عادي".. إشادة من سفراء العالم بكشف سقارة الأثري

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أشاد عدد من سفراء العالم لدى القاهرة، بالاكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنته أمس وزارة السياحة والآثار، في منطقة آثار سقارة، والذي يتضمن عددًا ضخمًا من التوابيت الآدمية المغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

وغرد سفير دولة نيوزيلندا لدى القاهرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معربًا عن اندهاشه برؤية مومياء لأول مرة عندما تم فتح أحد التوابيت التي وجدت بداخله.

وأعرب سفير دولة المكسيك في تغريدته عن سعادته بفتح أحد التوابيت المكتشفة أمامه لأول مرة، كما غرّد سفير دولة فرنسا، واصفًا الكشف بأنه "رائع وغير عادي" حيث تم العثور على 59 تابوتًا في حالة جيدة.

ومن ناحيته، وجّه سفير المملكة العربية السعودية، عبر تغريدته، الشكر إلى وزير السياحة والآثار لتقديم الدعوة له لحضور إعلان الكشف العظيم وعلى المشاركة في هذه اللحظات التاريخية ومشاهدة التجربة المثيرة لفتح أحد التوابيت، واصفًا اليوم بالمهم بالنسبة للاكتشافات الأثرية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن أمس، الكشف عن ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة بمنطقة سقارة الأثرية بها 59 تابوتًا خشبيًا ملونًا مغلقًا مرصوصة بعضها فوق البعض، وسط تغطية إعلامية عالمية ومحلية، بحضور ما يقرب من 60 سفيرًا من مختلف العالم في القاهرة، وأكثر من 200 وسيلة إعلامية محلية وعالمية.