الصحة: 4 نصائح للوقاية من سرطان الثدي (إنفوجرافيك)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف يسلط الضوء على أبرز النصائح للوقاية من سرطان الثدي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوحدات الصحية للاطمئنان على صحة المواطنين تعمل من السبت إلى الخميس، للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأوضح الإنفوجراف عددًا من النصائح من بينها معرفة الشكل والملمس الطبيعي للثدي، لأن علامات الإصابة تختلف لدى السيدات، إضافة إلى ضرورة عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريًا (عند نهاية الدورة الشهرية وفي حالة انقطاع الطث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).