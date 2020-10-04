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الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج

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الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج

مصراوي Masrawy

07:11 م الأحد 04 أكتوبر 2020

(مصراوي):

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، من لمس الكمامة من الخارج لمنع انتقال عدوى كورونا، وأنه يجب الاتصال على رقم 105 حال الرغبة في الاستفسار عن أي بيانات أو معلومات تخص المرض.

كشفت وزارة الصحة، أهمية الكمامة مؤكدة أهميتها، وحذرت من الخروج من المنزل دون ارتدائها.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ، مؤكدة أن أي مواطن تظهر عليه الأعراض عليه التوجه سريعًا إلى مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول على العلاج.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "15335" ورقم الواتس آب "01553105105".

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