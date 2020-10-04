محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ 45 وظيفة

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أسماء المقبولين بالوظائف، التي جرى الإعلان عنها في المسابقة رقم (1) لسنة 2020، لشغل بعض المسميات الوظيفية، وأخرى بنظام السركي، وذلك وفقًا لنظام الوظيفي، طبقًا لقرار وزير التخطيط رقم (125 ) لسنة 2018، ووفقًا للضوابط والقواعد الواردة بذات القرار.

تضمنت المسابقة شغل 45 وظيفة، بينها 8 وظائف باحث قانوني، و10 مهندسين، منهم 4 مدنيين و2 مهندس إنشاء، و2 مهندس طرق، ومهندس كهرباء، ومهندس مساحة، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس عمارة، ومهندس تخطيط عمراني، إلى جانب وظائف أخرى بنظام السركي، بينهم 7 مهندسين، و5 فنيين كهرباء، و15 سائق معدات ثقيلة.​

