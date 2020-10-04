أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ 45 وظيفة

Print
محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ 45 وظيفة محافظة جنوب سيناء تعلن أسماء المقبولين في مسابقة الـ 45 وظيفة

مصراوي Masrawy

06:47 م الأحد 04 أكتوبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أسماء المقبولين بالوظائف، التي جرى الإعلان عنها في المسابقة رقم (1) لسنة 2020، لشغل بعض المسميات الوظيفية، وأخرى بنظام السركي، وذلك وفقًا لنظام الوظيفي، طبقًا لقرار وزير التخطيط رقم (125 ) لسنة 2018، ووفقًا للضوابط والقواعد الواردة بذات القرار.

تضمنت المسابقة شغل 45 وظيفة، بينها 8 وظائف باحث قانوني، و10 مهندسين، منهم 4 مدنيين و2 مهندس إنشاء، و2 مهندس طرق، ومهندس كهرباء، ومهندس مساحة، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس عمارة، ومهندس تخطيط عمراني، إلى جانب وظائف أخرى بنظام السركي، بينهم 7 مهندسين، و5 فنيين كهرباء، و15 سائق معدات ثقيلة.​
أسماء المقبولين للوظائف (2)أسماء المقبولين للوظائف (3)أسماء المقبولين للوظائف (1)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عملية الخداع الاستراتيجي .. ماذا قالت الصحف المصرية قبل يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣؟

عملية الخداع الاستراتيجي .. ماذا قالت الصحف المصرية قبل يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣؟

كيف دعمت القوات العراقية الجيش المصري في انتصار اكتوبر؟

كيف دعمت القوات العراقية الجيش المصري في انتصار اكتوبر؟

مصر من البلكونة |قصة أول مدنيين ينالوا نوط الواجب العسكري بعد معركة الـ36 ساعة

مصر من البلكونة |قصة أول مدنيين ينالوا نوط الواجب العسكري بعد معركة الـ36 ساعة

بارقة أمل.. مفاجآت جديدة عن لقاح كورونا المصري

بارقة أمل.. مفاجآت جديدة عن لقاح كورونا المصري

شبكة عيون الإخبارية