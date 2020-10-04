أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن عن اختبار ناجح لعملية إطلاق صاروخ "تسيركون" خارق للصوت من بحر بارنتس -
"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة -
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة -
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة -
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة -
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم -
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟ -
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل -
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

Print
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"
وفق نصائح قدمتها "الغذاء والدواء" و"الجمارك "

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر

نصحت كلٌ من الهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية، الراغبين في شراء منتجات غذائية "بشكل شخصي" من أي من المتاجر الإلكترونية العالمية، بالحرص على ثلاثة أمور والتأكد من توفرها؛ حتى لا تتعرض بضاعته لأي خلل أو مخالفة.

وتتمثل الأمور الثلاثة في: التأكد من عدم احتواء المنتج على مواد مضافة غير مسموح بها، أو محظورة في الأغذية، كما يجب التأكد من ألا تكون السلعة من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.

كما يجب على المتسوق من مواقع الإنترنت الأخذ بعين الاعتبار احتمالية تغيّر بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين.

وتأتي تلك النصائح ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمارك السعودية بعنوان "#استوردها_صح"؛ بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها بشكل عام والمستوردين الجدد على وجه الخصوص بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة التي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات المعنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

السعودية: مشاعل الجلعود تثير غضب أهل القصيم

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

"BrandZ" لأعلى 30 علامة تجارية في السعودية والإمارات.. STC في المركز الأول

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

كريم السعودية توسع نطاق خدماتها في حجز المركبات

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع United Through Sports

شبكة عيون الإخبارية