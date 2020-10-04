تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل

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تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو حي أخضر

دشّن أهالي المربع الذهبي بحي ملحق النفل بمدينة حائل، مبادرة تشجير الحي، تحت عنوان "حينا أخضر"، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، نحو حي أخضر.

شارك الصغار والكبار بتكاتف مبهج من الجميع وبفرح غامر وحب لوطن غالٍ على الجميع.

تشكّلت رابطة الحي الخضراء، بعضوية: عناد نازل الشلاقي، وعادل مطر المنصوري، ونادر عبيد الشلاقي.

وتتولى الرابطة التنسيق وإدارة الحملة وزراعة الأشجار عند المساجد وتوزيعها على المنازل.

من جانبهم، يأمل أهالي الحي من الجهات ذات الصلة المشاركة، الدعم نحو وطن أخضر.