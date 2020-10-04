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رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض "الأوبرا ٣٢"

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رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض "الأوبرا ٣٢" رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض "الأوبرا ٣٢"

مصراوي Masrawy

04:37 م الأحد 04 أكتوبر 2020

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، في السابعة مساء الأحد 4 أكتوبر معرض بعنوان "الأوبرا 32"، للفنانة وفاء ياديس الذي يقام بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد دار الأوبرا الـ٣٢.

وتعرض الفنانة حوالى 70 لوحة فنية متميزه مستوحاة من عروض البالية التي قدمت على خشبة مسرح دار الأوبرا على مدار السنوات الماضية، والتي تبرز الانفتاح على الثقافات والفنون العالمية.

يذكر أن الفنانة وفاء ياديس أقامت العديد من المعارض الخاصه في بالإضافة إلى مشاركات دولية باسم مصر في عدة دول أجنبية منها فرنسا، اليونان والبرتغال.

يستمر المعرض حتى الأحد 11 أكتوبر الجاري.​

معرض الأوبرا ٣٢

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