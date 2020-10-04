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اجتماع للجنة تطرق إلى تطوير البيئة التشريعية وشراكة القطاعين العام والخاص

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس ‎الشورى، اجتماعًا لها -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، ‏ورئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، بحضور مسؤولي وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.

وناقشت اللجنة مشروع نظام الغرف التجارية وفق ما تضمنه مشروع النظام من محاور من أبرزها دور مشروع النظام في بناء الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما استعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أهم ما جاء في مشروع النظام من تعديلات ومواد تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية في الغرف التجارية، ورفع إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشفافية والاستقلالية، وتحقيق مبادئ الحوكمة.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية، وإعادة هيكلة اتحاد الغرف التجارية؛ للإسهام في تعزيز دورها، والعمل على تحسين أداء الغرف التجارية، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيدًا لرفع تقارير اللجنة بشأنها أمام الهيئة العامة بالمجلس لإقرار مناقشتها تحت القبة في الفترة المقبلة.مجلس ‎الشورى لجنة الاقتصاد والطاقة