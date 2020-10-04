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"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
عون: البرلمان اللبناني يجتمع 15 أكتوبر لمشاورات تشكيل الحكومة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
تنبيه الأرصاد يبشر بأربعاء ماطر بعدة محافظات بمكة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
آل الشيخ يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد: لفتة كريمة في جلسة الوزراء لزملائي المعلمين
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
هذه الفاكهة تحسّن الإنسولين وتخفّض نسبة السكر في الدم
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
"أردوغان" يطير إلى الدوحة.. طلب لتمويل جديد أم توبيخ على أعمال التنقيب؟
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "الأرصاد" نبهت و"المدني" تفاعل
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
الاتحاد الأوروبي منتقدًا تركيا: فشلت في الالتزام بمعايير الديمقراطية واستقلال القضاء
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة
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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 09:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة | كفتة الحاتى ال 10 دقايق وسلطات الحاتى مع الشيف هالة فهمى الحلقة كاملة | 4- 10 -2020
مصر
Al Nahar TV
الأحد 04 أكتوبر 2020 01:11 مساءً
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