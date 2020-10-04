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.. 5 ريالات من البوليمر وخطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية وغداً موعد طرحها

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فيديو.. 5 ريالات من البوليمر وخطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية وغداً موعد طرحها .. 5 ريالات من البوليمر وخطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية وغداً موعد طرحها
وفق أحدث المعايير وتتميز بعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة

فيديو.. 5 ريالات من البوليمر وخطوة جديدة لتطوير العملة الوطنية وغداً موعد طرحها

نشرت مؤسسة النقد، اليوم، عبر حسابها في تويتر، مقطع يوثّق الخطوة الجديدة لتطوير العملة الوطنية، بعدما أصدرت #مؤسسة_النقد فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه رُوعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة، مبينة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتباراً من يوم غد الإثنين، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة، وللحصول على مزيد من المعلومات يمكن الرجوع لموقع المؤسسة الإلكتروني: www.sama.gov.sahttps://www.youtube.com/watch?v=AeR13i5o3wQ مؤسسة النقد السعودي ساما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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