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ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية

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ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية
مواعيد أبرز المواجهات.. مباريات سهلة لليفربول وأرسنال والبايرن والإنتر وميلان والريال

ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية

تشهد ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات، أبرزها موقعة يوفنتوس ونابولي، ومواجهة إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الملاعب الأوروبية، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي# وست هام يونايتد- الساعة 14:00

أرسنال # شيفيلد يونايتد- الساعة 16:00

مانشستر يونايتد # توتنهام هوتسبير- الساعة 18:30

أستون فيلا # ليفربول- الساعة 21:15

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال مدريد- الساعة 17:00

برشلونة # إشبيلية- الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا # كالياري- الساعة 13:30

لاتسيو # إنتر ميلان- الساعة 16:00

ميلان # سبيزيا- الساعة 19:00

يوفنتوس # نابولي- الساعة 21:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # هيرتا برلين- الساعة 19:00.الدوريات الأوروبية ملاعب كرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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