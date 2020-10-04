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ما سر الرقمين 10 و3 بصحن المطاف؟ ساعات محددة ولا تزاحم للمعتمرين

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ما سر الرقمين 10 و3 بصحن المطاف؟ ساعات محددة ولا تزاحم للمعتمرين ما سر الرقمين 10 و3 بصحن المطاف؟ ساعات محددة ولا تزاحم للمعتمرين
إشادة بالتنظيم والدقة أثناء المناسك وفق مواعيد "اعتمرنا" وإنجاز الفوج الأول 3 فجرًا

ما سر الرقمين 10 و3 بصحن المطاف؟ ساعات محددة ولا تزاحم للمعتمرين

أشاد عدد من المعتمرين بالتنظيم والدقة التي شعروا بها أثناء أدائهم لمناسك العمرة حسب مواعيد تطبيق "اعتمرنا"، الذي بدأ معه الفوج الأول في تمام الساعة 12 صباح اليوم الأحد.

وأوضح معتمرون، أن تطبيق "اعتمرنا" حدد 3 ساعات لكل معتمر لإنهاء مناسك العمرة؛ إذ تم بتوفيق الله انتهاء جميع المعتمرين من الفوج الأول قبل الساعة 3 فجرًا.

وبينوا أن "شؤون الحرمين" حددت مسارات للمعتمرين في صحن المطاف؛ إذ تم تقسيم صحن المطاف بدوائر، تحمل كل دائرة لونًا تبدأ من أقصى صحن المطاف؛ حيث تحمل أول دائرة رقم 10 ويسير المعتمر في الشوط الأول على الخط المخصص له، ثم يتنقل بعد كل شوط للرقم الذي يليه، نزولًا عن طريق علامات على صحن المطاف وهكذا تستمر حتى الوصول إلى آخر شوط يكون رقم المسار 3، وبعد الانتهاء من آخر شوط يقودك المسار إلى مكان الصلاة المخصص لأداء ركعتي الطواف.

وأكد المعتمرون أن تواجد رجال الرئاسة في جميع المسارات في صحن المطاف لتوجيه المعتمرين لاتخاذ مساراتهم داخل صحن المطاف حسب التنظيم المتبع والمسارات المحددة، ساهم في الانسيابية والراحة والطمأنينة في أداء مناسك العمرة.

وأوضح مصدر لـ"سبق"، أن هذه إحدى الخطط المعدة لاستقبال المعتمرين وهناك خطط بديلة عند الحاجة لها، وتتم عملية انتقال كل معتمر للشوط الذي يليه بطريقة تمنع وجود تزاحم أو وقوف مقابل الحجر الأسود كما اعتاد المعتمرون؛ إذ إن التقسيم الموجود على صحن المطاف يريح المعتمر في حساب أشواط الطواف دون الوقوع في الشك من حيث عدد مرات الطواف باتباع المسارات.المسجد الحرام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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