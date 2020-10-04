شاهد.. "الكبيري" يقف على استعداد كليات الأفلاج لاختبارات منتصف الفصل

★ ★ ★ ★ ★

شدد على ضرورة التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وقف المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، على استعداد الكليات لاختبارات منتصف الفصل.

وقام "الكبيري" مساء أمس بجولة ميدانية وقف خلالها على استعداد كليات "شطر الطالبات"، لاختبارات منتصف الفصل وآلية العمل على حضور الطالبات لأداء الاختبارات حضوريًّا، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتقيد بالبروتكولات المتعبة بهذا الشأن.

وتفقّد الدكتور مسفر الكبيري صباح اليوم الأحد، سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات بقسم الطلاب، من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد المشرف على كليات الأفلاج بالجهود المبذولة من قِبَل لجان الاختبارات والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، وأكد التطبيق الحازم لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في تطبيقها للمحافظة على سلامة وصحة منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والطلاب والطالبات.

الأفلاج جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز