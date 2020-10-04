رصدت أمرًا غير طبيعي.. إيفانكا تنشر صورة والدها من المستشفى: لا يلين

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بدا ترامب وهو يتابع العمل كالمعتاد ويراجع ملفات وضعت أمامه دون مساعديه

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، صورة له أثناء وجوده في مستشفى عسكري نُقل إليه إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وقالت إيفانكا في تغريدة لها على حسابها في تويتر مرفقة بالصورة: "لا شيء يمكن أن يمنعه (ترامب) من العمل من أجل الشعب الأمريكي. لا يلين".

وبدا ترامب في الصورة وهو يتابع العمل كالمعتاد؛ إذ كان يراجع ملفات كانت موضوعة فوق طاولة في إحدى غرف الاجتماعات بالمستشفى الذي يرقد فيه حاليًا. وظهر ترامب في الصورة وحده في الغرفة بلا مساعدين؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

لكن الأمر غير الطبيعي في الصورة ظهور ترامب مترديًا قميصًا أبيض، على غير عادته في العمل؛ إذ يحرص على ارتداء البدلات الرسمية مع ربطة العنق، وحتى عند الإعلان عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، حرص الرئيس الأمريكي البالغ من العمر (74 عامًا) على ارتداء ملابس رسمية عند نقله إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري في ولاية ميرلاند القريبة من واشنطن.

وكان ترامب قد ظهر في فيديو قصير الليلة الماضية، قال خلاله إنه شعر بالتعب إثر إصابته بفيروس كورونا؛ لكنه بات يتحسن حاليًا.

واعتبر ترامب في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه في "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي" في معركته مع فيروس كورونا.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد