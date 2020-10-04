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"أبو الغيط": تدخلات تركيا في المنطقة نهايتها سيئة.. على معاوني أردوغان مصارحته بذلك

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"أبو الغيط": تدخلات تركيا في المنطقة نهايتها سيئة.. على معاوني أردوغان مصارحته بذلك "أبو الغيط": تدخلات تركيا في المنطقة نهايتها سيئة.. على معاوني أردوغان مصارحته بذلك
قال: الجميع بدأ التفكير في معاقبة الرئيس التركي حتى أصدقاؤه الأوروبيون تحولت مواقفهم

رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "تركيا دخلت في مجموعة خلافات حادة مع أطراف إقليمية وعظمى بدرجة لن ينتهي الأمر لديها وقيادتها نهاية طيبة".

وتابع أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" المصرية، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتدخل ضد وسوريا والعراق وليبيا عسكريًّا".

وأضاف: "أردوغان يتدخل أيضًا في القوقاز ما بين أذربيجان وأرمينيا، كما أنه يصطدم باليونان وقبرص، ويتهجم على شرق المتوسط في مناطق الغاز؛ مما جعل دولة كبيرة للغاية وذات تأثير مثل فرنسا، تضطر لإيفاد مقاتلات لمناورات مع قبرص الصغيرة وترسل حاملة طائرات وزنها 85 ألف طن بـ100 طائرة لشرق المتوسط"، على حد تعبيره.

وأشار أبو الغيط، إلى أن "إيطاليا التي كانت متفهمة للكثير من مواقف الرئيس التركي ذهبت لفرنسا، فالجميع يقولون لأردوغان الآن سوف نعاقبك".

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية: "كثيرًا ما أسأل نفسي لو كنت من معاوني الرئيس التركي؛ ألم يتطلب الأمر مصارحته بذلك؟".الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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