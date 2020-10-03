مع بدء تطبيقها اليوم.. "الزكاة والدخل" تطلق الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية

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في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة لإنفاذ الأنظمة الضريبية في السعودية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبة التصرفات العقارية التي تم إعلانها مؤخرًا بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 84) وتاريـخ 14/ 2/ 1442هــ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.

ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية اليوم الأحد، بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في السعودية.

ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية. موضحًا ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدًا بعدد من الأمثلة الواقعية.

ويقدم الدليل بالتفصيل الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل. كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية؛ إذ أشار إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما فـي حكمـه تخضع لضريبة التصرفات العقارية، مثـل: التنـازل عـن ملكيـة العقـار، والوصية، والتأجير التمويلي.. وغيرها من الحالات الأخرى، سـواء كان هـذا التصرف شاملاً كامل العقار، أو أي جـزء منه.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط الآتي: gazt.gov.sa .

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa. (الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية)undefined