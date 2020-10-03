صور.. "تعليم أسوان" تناقش تفاصيل الحضور في المدارس خلال العام الجديد

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أسوان - إيهاب عمران:

عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة أهم وآخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والذي يبدأ 17 أكتوبر الجاري.

وقال عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه جرى مناقشة التعليمات الوزارية الواردة بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020، والذى ينص على أن الحضور في المدارس يكون 5 أو 6 أيام، كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من (الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي) وبالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي، لا تقل أيام الحضور عن 4 أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر - لتوفير مسافات التباعد المنصوص عليها - يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور 3 أيام أسبوعيًا.

وأن تكون خطة توزيع المناهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول على مدار 14 أسبوعًا وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي يكون عدد الحصص، حصتين لكل من مواد (اللغة العربية والرياضيات)، وحصة واحدة لكل من مواد (اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية / التربية الدينية / المستوى الرفيع / الحاسب الآلي / التربية الفنية) وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة، وذلك على أن يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته ما سبق عرضه.

بعدها ناقش وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان مع الحضور العجز والزيادة بأعداد المعلمين وكيفية إعادة التوزيع بما يحقق سد العجز وفق احتياجات المدارس مع مراعاة المعلم المنتدب.

واختتم الاجتماع بضرورة متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا.