إنفوجرافيك| الداخلية x شهر: ضبط 4315 قطعة سلاح و118 عنصر جرامي شديد الخطورة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبـط 4315 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة (3615) متهم، و118 عنصر جرامي شديد الخطورة، و45 ألف قضية تموينية، وإغلاق 11 ألف محل مخالف، كما حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 240 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و30 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال شهر على النحو التالي.