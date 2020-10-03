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في رحلتك القادمة.. 6 نصائح تحميك من كورونا على متن الطائرة

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في رحلتك القادمة.. 6 نصائح تحميك من كورونا على متن الطائرة في رحلتك القادمة.. 6 نصائح تحميك من كورونا على متن الطائرة
النوم في مقعد معين طوال الرحلة أفضل حماية لك

في رحلتك القادمة.. 6 نصائح تحميك من كورونا على متن الطائرة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرًا يتضمن ست نصائح للمسافرين، لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أثناء السفر على متن الطائرة.

وينقل موقع قناة "الحرة" عن التقرير، أنه على المسافرين مراجعة الإجراءات المتبعة من شركات الطيران والتأكد منها قبل الرحلة، مثل حظر الجلوس في المقاعد الوسطى لفرض قاعدة التباعد الاجتماعي، بالإضافة لإلزامية ارتداء القناع وتعقيم اليدين باستمرار، وضرورة إجراء فحص كورونا تكون نتيجته سلبية قبل موعد الرحلة بساعات.

ولا تزال التحذيرات تصدر من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا؛ حيث تقول إن السفر قد يعرّض المسافرين لخطر الإصابة بكورونا، ونحو 11000 شخص تعرضوا لذلك في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبعض الإحصائيات: يبقى عدد المصابين نتيجة السفر أقل من عدد المصابين نتيجة اختلاطهم بالناس في المكاتب أو المدارس أو المراكز التجارية والقطارات.

ويقدم التقرير ست نصائح للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ومنها:

*ارتداء القناع بشكل دائم في المطار والطائرة، ويمكن للمسافرين ارتداء درع واق لتعزيز الحماية، مثل الواقيات البلاستيكية التي تغطي الوجه، ولا ينصح بعض الخبراء بارتداء البدلات الواقية أثناء الرحلات.

*ويعد غسل اليدين بشكل صحيح من أفضل الطرق لحماية نفسك من كورونا، واستخدام معقم اليدين ضروري في كل وقت خاصة قبل الأكل.

*كما أن مسح الأسطح مثل جوانب المقاعد وغيرها قبل لمسها يساهم بتعزيز الحماية.

*ويقول خبراء بمجال الصحة: إن أخطر مراحل السفر تكون قبل الرحلة وبعدها، بسبب الازدحام، وعلى المسافرين بذل قصارى جهدهم للحفاظ على التباعد وترك مسافة آمنة بينهم، وعليهم الحذر عند عملية توزين وفحص الحقائب وإرسالها إلى الشحن.

*كما حذر الخبراء من عدم الانتباه بعد الوصول، وضرورة الحذر أثناء عملية استلام الحقائب ووضعها على العربات الخاصة.

*وسيكون التباعد الاجتماعي على متن الطائرة أكثر صعوبة، فحتى إذا كانت المقاعد الوسطى مغلقة، فهناك أشخاص مقابلك أو خلفك، ويوصي الخبراء بحجز مقعد قرب النافذة لتجنب الإصابة والعدوى؛ لأن المقاعد القريبة من الممر تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة، نتيجة حركة المسافرين وطاقم الطائرة.

وقالت فيكي هيرتزبيرغ، الأستاذة في كلية التمريض بجامعة إيموري، والمشاركة بدراسة تمولها بوينغ حول انتقال أمراض الجهاز التنفسي على متن الطائرات: إن أفضل شيء أن تجلس قرب النافذة وتنام.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن أبحاثًا أظهرت أن هناك خطرًا ضئيلًا من انتقال أي مرض معدٍ على متن الطائرة، بفضل فلاتر الهواء المتطورة وعالية الكفاءة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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