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تويتر: سنحذف أيّ تغريدات تتمنى الموت لـ ""

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تويتر: سنحذف أيّ تغريدات تتمنى الموت لـ "ترامب" تويتر: سنحذف أيّ تغريدات تتمنى الموت لـ ""
بعد أن ثبتت إصابة الرئيس الأمريكي أخيراً بكورونا

تويتر: سنحذف أيّ تغريدات تتمنى الموت لـ

صرحت شركة تويتر بأن المنشورات التي تأمل في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ؛ الذي ثبتت إصابته أخيراً بفيروس كورونا، سيجري حذفها تماشياً مع سياسة الشركة.

وقال فريق الاتصالات في تويتر، إن "التغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض القاتل ضد أي شخص غير مسموح بها وسيجري حذفها"، مضيفاً أن "هذا لا يعني التعليق تلقائيا" وفق "الألمانية".

ومع ذلك، تسمح سياسة موقع فيسبوك المعلنة بعديد من التصريحات التي تدعم وفاة شخصيات عامة ما لم تكن الهجمات شديدة بشكل خاص أو تشير إلى حساب الشخصية العامة.

وفي بيان منفصل لمجلة "فايس"، قالت تويتر "نحن نعطي الأولوية لحذف المحتوى عندما تكون به دعوة واضحة لاتخاذ إجراءٍ من المحتمل أن يسبّب ضرراً في العالم الحقيقي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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