أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تنظم برامج دعوية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف

Print
يقدّمها نخبة من الدعاة.. بمتابعة من الوزير "آل الشيخ"

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها بمنطقة الجوف- عددًا من الدروس العلمية والكلمات الوعظية لنزلاء السجون بمنطقة الجوف يقدّمها نخبة من دعاة المنطقة.

بدوره أكد فضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف، أن هذه البرامج الدعوية تأتي ضمن توجيهات واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجميع شرائح المجتمع؛ سائلًا المولى جل وعلا للجميع الإخلاص وقبول العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة

النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا

"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا

أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته

شبكة عيون الإخبارية