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تعرف على قائمة هواتف "آيفون 12" المرتقبة

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تعرف على قائمة أسعار هواتف "آيفون 12" المرتقبة تعرف على قائمة هواتف "آيفون 12" المرتقبة
تصدر من خلال 4 طرازات مختلفة بأثمان متفاوتة

تعرف على قائمة أسعار هواتف

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لطرح مجموعة هواتفها الجديدة "آيفون 12"، والمكونة من أربعة طرازات مختلفة.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا"، التقني المتخصص، تقريرًا حول قائمة كافة إصدارات هواتف "آيفون 12" المرتقبة.

وتبدأ هواتف "آيفون 12" من سعر 649 دولارًا أمريكيًّا، وتصل حتى 1399 دولارًا.

ويشمل الطراز الأول "آيفون 12 ميني"، نسخة الـ64 غيغابايت (649 دولارًا) – نسخة الـ128 غيغابايت (699 دولارًا) – نسخة الـ256 غيغابايت (799 دولارًا).

ويتضمن الطراز الثاني "آيفون 12" نسخة الـ64 غيغابايت (749 دولارًا) – نسخة الـ128 غيغابايت (799 دولارًا) – نسخة الـ256 غيغابايت (899 دولارًا).

بينما يشتمل الطراز الثالث "آيفون 12 برو"، على نسخة الـ128 غيغابايت (999 دولارًا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1099 دولارًا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1299 دولارًا).

وفيما يتعلق بالطراز الرابع "آيفون 12 برو ماكس"، فيتضمن نسخة الـ128 غيغابايت (1099 دولارًا) – نسخة الـ256 غيغابايت (1199 دولارًا) – نسخة الـ512 غيغابايت (1399 دولارًا).


وتشير التقارير إلى أن هاتف "آيفون 12 ميني" سيكون ذا شاشة صغيرة بحجم 5. بوصة، فيما سيكون حجم شاشة بنفس القياس في هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو".

أما هاتف "آيفون 12 برو ماكس"، فسيكون بشاشة قياسها 6.7 بوصة، ليكون أكبر هواتف آيفون على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة يوم 13 أكتوبر الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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